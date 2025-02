Voici pourquoi selon Soolking les plus grands tubes du rap sont chantés

De Kaaris, Damso à Drake ou encore Hazma, ils ont tous marqué l’histoire du rap avec des tubes, mais les hits les plus populaires des rappeurs ont tous un point commun, ils sont chantés et non rappés, un constat que vient d’expliquer Soolking dans une nouvelle interview promotionnelle de son dernier projet nommé Africa Jungle.

Soolking explique pourquoi les plus gros hits du rap sont chantés

Le 21 février, Soolking a fait son retour dans les bacs avec l’album Africa Jungle Part. 1, un projet de 13 titres avec des nombreux invités de genre musical très varié comme Franglish, Camélia Jordana, Gims, Ven1, Fairouz, Ghali, Niro, Gazo, SCH et SDM. Cet opus comporte plusieurs tubes tels que Carré OK, Casanova, Tiki Taka et plus récemment le single Qué Miras Bobo dont le clip a cumulé plus de 3,4 millions de visionnages en seulement deux semaines d’exploitation sur Youtube.

Pour défendre cet album, Sooking était de passage dans le programme le Code animé par Mehdi Maizi. Le journaliste l’a questionné sur les difficultés à produire un morceau purement rap afin d’en faire un tube en citant l’exemple de l’album culte de Kaaris, Or Noir. “Tu vois un album de Kaaris, Or Noir, c’est dommage parce que tu te dis, l’album est incroyable. Ça sera jamais un énorme hit comme Sapé comme jamais. Parce que c’est du rap.”, déplore Soolking sur le fait de devoir réaliser des titres mélodieux pour plaire à un plus grand nombre d’auditeurs.

“Aujourd’hui c’est quoi les plus gros tubes de rap du monde ? Y en a pas beaucoup, même si on écoute du Young Thug, Drake c’est chanté y a de la mélo. Drake ses plus gros tubes, c’est chanté, c’est pas rappé.”, poursuit Soolking en prenant cette fois-ci l’exemple des rappeurs internationaux, Young Thug et Drake puis de continuer son explication avec Hamza et Damso pour mettre en évidence le fait que les titres de rap n’atteignent pas le sommet du Top Singles, “Damso aussi ses plus gros tubes c’est chanté, c’est pas rappé, Hamza, énorme rappeur, mais ses plus gros tubes c’est chanté. Malheureusement t’es obligé de chanter si tu veux faire des hits dans le rap”.