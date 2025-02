Wiflix et WiTv : une nouvelle grosse annonce

En plus de WiTv, La plateforme Wiflix compte des millions de visiteurs mensuels adeptes de films et séries. Le site est un annuaire de liens de téléchargement direct ainsi que de streaming le tout gratuitement, mais attention son utilisation n’est pas légale en France.

WiTv et Wiflix accessibles pour tous avec des nouvelles adresses !

Wiflix est connu pour la diversité de son catalogue et ses mises à jour régulières, les internautes n’ont pas besoin de s’inscrire ou de s’identifier pour avoir accès aux différents contenus et le site offre une interface intuitive et conviviale pour son utilisation gratuite. Il est toutefois très important de prendre connaissance des risques liés à son utilisation, car la plateforme ne respecte pas les droits d’auteur, ciblé par les autorités pour son activité illégale, Wiflix fait souvent face aux sanctions avec le blocage de son nom de domaine avant de réapparaitre avec une nouvelle URL.

En effet, Wiflix vient d’annoncer que le média est à nouveau disponible pour tous sous l’adresse officielle : wiflix-pro.mom et affiche les changements de domaine sur : wiflix-adresses.fun. En parallèle de la modification de l’URL de Wiflix, les administrateurs de la plateforme ont également dévoilé une nouvelle adresse pour la chaîne TV gratuite qui est désormais witv.store, un site de plus en plus populaire avec une interface de prise en prendre en main très simple pour les utilisateurs.

Avertissement : L’utilisation des sites comme Wiflix et WiTv est interdite par la loi française, les internautes encourent des risques juridiques, il est préférable d’accéder à des plateformes légales ayant les autorisations pour diffuser des contenus par le droit d’auteur.