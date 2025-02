Hamza en clash avec Damso ? Son manager publie une étrange story

Le projet commun entre Damso et Hamza pressenti depuis plusieurs années semble bien lointaine, les deux rappeurs pourraient bien ne plus être en conflit suite à une mystérieuse publication du manager du second nommé.

Damso s’active pour la finalisation de son album “BĒYĀH“, le projet sera disponible à partir du mois de main prochain et fait monter la pression suite la production de cet ultime opus selon ses dires. En parallèle de cet album, Dems vient de faire l’actualité avec la sortie du morceau “FREE CONGO” dans lequel il dénonce avec Gradur, Ninho, Josman, Youssoupha et Kalash Criminel les violences dans l’est de la République Démocratique du Congo. L’ancien membre du 92 a également présenté un inédit sur son site web, un titre absent de la tracklist de “BĒYĀH” et souhaite renouveler l’expérience d’une séance en studio ouverte aux fans comme il l’avait déjà fait auparavant à Paris afin de sélectionner des instrus de son nouvel opus.

La fin du duo Damso x Hamza ?

Damso a ensuite donné des nouvelles de son projet de partir voyager dans un camping-car, il a dévoilé son véhicule actuellement en préparation pour montrer l’avancement de la personnalisation de l’engin et a accompagné la vidéo d’un extrait audio inédit. Cette publication a interpellé le manager d’Hamza qui a posté un surprenant message dans une story, “Oui voilà, finis la peinture et pars loin et si c’est possible reste là-bas.”, a-t-il écrit avec des émojis, de quoi alimenter la rumeur d’une embrouille et la fin de la collaboration entre eux les deux rappeurs qui n’ont pas réagi à cette information pour le moment.

Hamza et Damso ont travaillé ensemble sur plusieurs titres, “God Bless”, “Nocif” ou encore “BXL Zoo” et un projet collaboratif a même été évoqué par le passé alors que le premier avait confié en 2023 une folle anecdote sur leur rencontre en studio, « J’étais au studio et Damso devait me rejoindre. Il arrive avec un mec que je connais pas. Il me dit “c’est un gars que j’ai rencontré dans un café il fait de la guitare du coup je lui ai dit de venir”. ».

🚨DAMSO balance un nouvel EXTRAIT inédit et nous montre par la même occasion l’avancée de son CAMPING-CAR ! pic.twitter.com/I5BZYy0Dqo — RAPLUME (@raplume) February 26, 2025