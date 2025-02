Nasdas réagit à bagarre de son équipe à Zanzibar et s’explique

Connu pour être l’un des influenceurs français les plus populaires sur Snapchat avec plus de 9 millions d’abonnées, Nasdas vient de se retrouver au coeur d’un nouveau scandale suite aux révélations du blogueur Aqababe sur une altercation des membres de son équipe en Tanzanie, à l’aéroport de Zanzibar. Face à la polémique, le Snapchateur pour donner sa version des faits.

Réputé pour ses ragots et gossips sur les célébrités, Aqababe vient de révéler une information concernant Nasdas sur une rixe à Zanzibar. “Des membres de la team Nasdas se sont battus à l’aéroport de Zanzibar vers 21h (19h heure française) au milieu des gens qui faisaient la file pour passer la douane et la sécurité, plusieurs personnes auraient filmé la bagarre, j’attends de savoir ce qu’il s’est réellement passé.” a-t-il tweeté ce jeudi avant de relayer les propos de sa source sur cet incident :

“Ma source m’a dit : « La fille aux cheveux blonds a insulté la meuf aux cheveux rouge de crasseuse et elle lui a répondu « je te pisse dans la bouche » et c’est parti en bagarre devant la douane, ils ont séparés les filles puis elles ont pris leur vols de leurs côté (AirFrance pour l’une et l’autre Qatar Airways pour l’autre)”.