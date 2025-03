Booba dégomme Zelensky “habillé en livreur Uber Eats” sur sa rencontre avec Donald Trump

Booba a pris parti dans le conflit entre l’Ukraine et les États-Unis pour se moquer de Volodymyr Zelensky suite à sa rencontre à la Maison-Blanche avec Donald Trump. La tension est montée entre les deux hommes politiques et cela n’a pas échappé au rappeur français exilé à Miami.

Ce vendredi 28 février, devant la presse, Donald Trump a accueilli Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale pour parler du conflit en Ukraine avec la Russie, du soutien des pays Européens au président Ukrainien, la relation avec les États-Unis s’est tendue. Les liens entre l’Ukraine et les États-Unis semblent compromises, Booba n’a pas manqué de commenter les images de l’échange entre les deux hommes, il a d’abord publié la vidéo de cet événement avant de s’exprimer pour donner son avis.

Booba tacle la tenue vestimentaire de Zelensky face à Donald Trump !

“”Les vents s’lèvent te feront changer de cap”. Déjà y s’est pointé habillé en livreur Uber eats c’est une dinguerie de faire ça.“, déclare Booba pour s’étonner de la tenue vestimentaire de Volodymyr Zelensky. Les hommes politiques sont habituellement habillés avec un costume et d’une cravate lors d’une telle réception, sauf que le président Ukrainien est apparu vêtu d’un pantalon noir et un pull noir que le rappeur a comparé à un look de livreur Uber Eats.

Cette tenue a d’ailleurs été jugée comme un manque de respect envers les américains et attisée des vivres critiques de la part des pro-Trump “Vous êtes sur votre 31”, a d’ailleurs commenté Donald Trump envers un Volodymyr Zelensky à son apparition devant l’entrée de la Maison-Blanche alors que le président Ukrainien a pour habitude de se présenter dans une tenue militaire. “Il est sur son 31”, a ensuite Trump puis ironiquement “J’aime bien sa tenue” pour insister sur le sujet devant la presse.