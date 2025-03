L’avis tranché de Koba LaD sur l’affaire MHD condamné à 12 ans de réclusion criminelle

En liberté surveillée depuis sa sortie de prison au mois de 2024, MHD va devoir retourner derrière les barreaux suite au jugement en appel du meurtre d’un jeune homme à l’été 2018. Le rappeur a été condamné en appel à 12 ans de prison, l’affaire a remis à la surface d’anciens propos de Koba LaD sur cette affaire.

Lors de son procès en appel, Koba LaD n’a pas réussi à convaincre le tribunal de son innocence et con inculpation a été confirmée. Arrivé, libre au tribunal de la cour d’appel de Créteil ce vendredi 28 février, le Prince de l’Afro Trap est reparti menotté après l’annonce de sa sentence. Dans le jugement de la rixe entre deux bandes rivales parisiennes au mois de juillet 2018 qui a causé la mort d’un jeune homme après son passage à tabac, MHD est reconnu coupable. En première instance, Mohamed Sylla avait déjà été condamné à 12 ans de réclusion criminelle, le peine est restée identique lors de cette condamnation en deuxième instance.

MHD rattrapé par son passé dans le quartier selon Koba LaD !

“Tout ce que j’ai à dire, c’est que je n’ai pas participé à ces faits” s’est défendu MHD avant l’annonce de la sentence, il a émis des regrets cette semaine et avoir reconnu son erreur d’avoir laissé des amis prendre sa voiture, le véhicule ayant renversé la victime avant son passage à tabac. Le rappeur a toujours clamé son innocence dans ce drame et dément sa présence sur les lieux au moment drame même si un témoin assure l’avoir aperçu. Il reste désormais la possibilité à Mohamed Sylla d’un pourvoir en cassation. Dans ce dossier, « c’est la loi du silence qui s’applique », a déclaré l’avocat d’un des coaccusés du rappeur qui est soupçonné de protéger le vrai coupable selon les enquêteurs.

Cette affaire rappelle les anciens propos de Koba Lad en 2019 sur son compère rappeur lors de condamnation en première instance de ce dernier en faisant la différence entre la vie privée d’une personne et son statut de célébrité, “Avant d’être une star, t’es un mec de quartier” et sur le fait s’assumer les conséquences qu’amènent ses actes. Une déclaration qui se réfère aussi à la situation actuellement de Koba, actuellement incarcéré pour des faits de violences contre son ex-manager, et dans l’attente de son jugement pour homicide involontaire dans un accident de la route mortel.