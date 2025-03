Vald répond sur le fait d’être un partisan de l’extrême droite et du RN

Après une absence musicale de près de trois années, Vald prépare la sortie de son nouvel album et vient de dévoiler le premier extrait de ce projet avec le single “Gauche Droite” produit par BBP. Le rappeur du 93 répond notamment dans ce morceau aux critiques de certains de ses détracteurs qui l’accusent d’un partisan de l’extrême droite et du RN.

Vald s’engage politiquement dans Gauche Droite !

L’album “Pandémonium” à paraitre le vendredi 28 mars 2025 est la cinquième album en solo de la carrière de Vald a fait suite au projet “V” paru au mois de février 2022 et certifié double disque de platine avec plus de 200 000 ventes. Dans le premier extrait de son album, “Gauche Droite”, l’artiste n’hésite à réagir sur les rumeurs de ses opinions politiques. “Earn, earn, money, cash, money, money bag, yo. Je suis de droite comme tout le rap” chante le V pour lâcher une pique contre l’hypocrisie et la réalité économique du rap, car des rappeurs se prônent de gauche tout en faisant la gloire de l’argent.

Avant ses propos pour souligner la complexité d’être de gauche ou de droite, le rappeur ajoute aussi sur le fait d’avoir des revendications différentes en fonction de l’évolution de notre statut, “Avant, j’étais pauvre, donc j’étais de gauche Maintenant, j’paye des impôts”. Vald poursuit ensuite, “J’suis super QLF (Que la fam’), ils disent que j’suis RN” pour répliquer aux rumeurs l’associant au FN “J’vais sauver les miens avant les vôtres, gros, sinon, c’est pas la peine Mais sauver les siens avant les autres, gros, c’est l’programme des Le Pen” et faire le parallèle avec sa phrase dans le single “Journal Perso 2”.