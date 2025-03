Bianca Censori inspire Julia Fox avec sa tenue choquante plus qu’osée

L’apparition choc et polémique du couple Kanye West/Bianca Censori sur le tapis rouge de la cérémonie des Grammy Awards a visiblement donné des idées à Julia Fox qui vient de faire une sortie remarquée lors de la soirée Vanity Fair Oscars 2025 avec une tenue osée similaire à cette de la femme de Ye.

La tenue provocatrice transparente de Bianca Censori aux Grammy Awards au début du mois de février en a scandalisé plus d’un et fait débat dans la presse, la compagne de Kanye West a habitué à s’exhiber ainsi et n’a pas hésité à afficher son anatomie devant des millions de téléspectateurs en direct à la télévision sous le regard de son mari lors de cette cérémonie à laquelle ils n’ont pas participé, le couple a en effet quitté les lieux après leur arrivée controversée sur le tapis rouge. Le week-end dernier, à l’occasion de la soirée Vanity Fair Oscars 2025 au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Beverly Hills, Julia Fox est apparue avec un style vestimentaire qui rappelle fortement celui de Bianca Censori.

La tenue osée à la Bianca Censori de Julia Fox interpelle aux Vanity Fair Oscars 2025 !

Julia Fox a pris la pose devant les photographes en arborant une tenue minimaliste, une robe transparente réalisée par Dilara Fındıkoğlu avec des escarpins. La star de 35 ans a toutefois caché une partie de son corps avec une perruque brune dont la chevelure placée stratégiquement a couvert ses parties intimes, mais laissant tout de même apparaitre partiellement sa poitrine. Sans surprise, cette robe a rapidement suscité des nombreuses critiques et la comparaison avec la robe de Bianca Censori aux Grammy Awards a fait débat sur les réseaux ainsi que dans les médias. De plus, Julia Fox a eu une brève histoire d’amour il y a 13 ans avec Kanye West, ce qui a encore davantage poussé le rapprochement entre le comportement osé des deux femmes en public, sans aucune pudeur.

Pour Julia Fox, ce n’est pas la première fois qu’elle opte une tenue audacieuse, le 16 janvier dernier à l’avant-première du long métrage “Presence” à New York, elle s’était affichée un look insolite avec coupe de cheveux pixie inspirée d’Ace Ventura qu’elle avait réalisé soit-même et finalement regretté.