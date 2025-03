Booba menace directement de frapper Vald

Le retour musical de Vald n’a manqué de relancé son clash avec Booba car ce dernier a rapidement réagi à la sortie du morceau « Gauche droite » et a directement à un tweet de son rival sur le réseau social X pour le mettre en garde de manière très virulente.

Après une longue absence, Vald vient de présenter le single « Gauche droite » extrait de son prochain album “Pandémonium” à paraitre pour la fin du mois. Le rappeur du 93 a réussi son retour très attendu par ses fans, son nouveau morceau vient de réaliser l’un des meilleurs démarrages sur Spotify France de 2025 pour un titre en solo avec 295 000 écoutes en 24 heures et en 3 jours d’exploitation le single cumule déjà 564 000 streams, il s’est aussi placé dans le Top 50 des chansons les plus écoutées en France depuis sa sortie.

Booba prêt à tabasser Vald, il l’avertit violemment !

N°4 des tendances musicales sur Youtube, le clip a également atteint 360 000 vues en 2 jours sur la plateforme d’hébergement de vidéos. Face à ce bon démarrage, Vald a tenu à connaitre l’avis des internautes sur les premières écoutes du single et tweeté “Vous pensez quoi de la montée de la droite dans le rap ?” afin de découvrir les premières réactions et retours des auditeurs sauf qu’il a fait face à une réponse un peu inattendue de Booba.

En effet, le DUC de Boulogne n’a pas raté le message publié par Vald et lui a adressé un violent avertissement, “Et t’en penses quoi de la montée de la droite dans ta bouche?”. Une menace sérieuse de Booba qui avait déjà averti à plusieurs reprises le V de le frapper s’ils se croisent tous les deux, même si au mois de juillet 2022, les rappeurs étaient à l’affiche des Francofolies de La Rochelle et la confrontation avait été évitée, car l’artiste de 93 s’était entouré d’un impressionnant “service de sécurité” pour tenter de bloquer l’arrivée sur scène de son rival avant de quitter les lieux en ayant causé un important retard de programmation aux organisateurs du festival.

Vald a préféré de pas donner suite à cette provocation, il s’est engagé politiquement et sur des thèmes sociaux dans son dernier single notamment pour répondre aux détracteurs sur une supposée prise de position en faveur du RN, c’est sans doute cela qui a poussé Booba à l’interpeller, B2O a d’ailleurs ajouté dans une story Instagram le message : “Meskin il a tenté un rap pseudo politico pas politique défachoisant ses chromosomes fachos, mais sans succès. Mucho finito le pélo c’est KO, du visuel au flow aux lyrics. La réponse est non, Valentin. Non non et non”.

Et t’en penses quoi de la montée de la droite dans ta bouche?! 👀😂 — Booba (@booba) March 1, 2025