Gims révèle son secret pour devenir millionnaire et le rester

Sacré aux Victoires de la musique 2025, meilleur artiste masculin, Gims est au sommet de sa carrière.

L’ancien rappeur de la Sexion D’Assaut enchaine les tubes ces derniers mois et depuis le début de l’année, il fréquente le Top 50 des singles les plus écoutés en France sur Spotify avec des nombreux hits tels que Ciel, Sois pas timide, Ninao, Diana ou encore Spider. En plus de son succès musical, l’interprète de Bella gère parfaitement son business et avait par le passé dévoilé sa façon de gagner facilement de l’argent.

Dans une ancienne série de stories Instagram, Gims a révélé comment il gagne beaucoup d’argent. Meugui a en effet expliqué les secrets de ses revenus avec tout d’abord les concerts, ils représentent une part importante de ses revenus et cela justifie les nombreuses dates programmées lors de ses tournées, “C’est très très gros la Sacem des salles de concerts“ décrit-il, mais qu’il existe évidemment d’autres moyens de générer des revenus sans devoir de produire sur scène, notamment grâce à la Sacem et aux diffusions télévisées. L’artiste parisien a également investi l’argent perçu de ses premiers succès dans l’immobilier afin de contribuer à augmenter sa fortune dont il n’a jamais indiqué le montant.

Gims explique comment il génère les revenus de sa fortune

Exilé au Maroc depuis une dizaine d’années, Gims travaille sur un projet d’ampleur à proximité de Marrakech estimé à 100 millions d’euros, le “Sunset Village Private Residences”, un complexe immobilier de luxe avec 118 villas, mais il a d’autres sources de revenus confortables ses investissements dans l’immobilier. Selon le rappeur, les revenus de la télévision sont très lucratifs pour un chanteur de sa notoriété, il collabore avec TF1 et a fait une récente apparition dans l’émission Star Academy. “C’est clairement le nerf de la guerre pour un artiste, car même en période de COVID, la télé continue à tournicoti-tounicota. Je vous souhaite de bosser avec TF1“, a-t-il confié.

Les radios ont aussi une part importante, “Le plus difficile, c’est de faire un 360 avec les radios, être national, être joué partout en France. J’en profite donc pour remercier toutes les radios françaises” explique Gims et les applications de streaming permettent d’ajouter encore un revenu complémentaire, “Je ne reparlerai plus du streaming, je pense que vous avez compris maintenant que le streaming, c’est du Milka.”.

Avec sa popularité, Gims peut donc dormir tranquillement, il peut facilement générer des revenus avec ses hits, que ce soit avec la radio, la télévision, des concerts, le streaming ou encore ses investissements dans l’immobilier.