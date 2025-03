Mohamed Amra voulait kidnappé un rappeur et ses liens avec la DZ Mafia

C’est l’une des folles révélations de l’affaire Mohamed Amra. Le narcotrafiquant, recherché et récemment arrêté par la police, avait planifié d’enlever un rappeur pour demander une rançon.

Dans les ambitions criminelles d’Amra, lors sa cavale de neuf mois, ce plan a fait partie de ses projets avant son arrestation en Roumanie le 22 février dernier. Le truand et ses complices sont aussi lié à la DZ Mafia de Marseille, un groupe de narcotrafiquants connu pour sa comparaison aux cartels et qui s’est fait connaitre dans les médias depuis la fusillade ciblant le rappeur SCH.

Activement recherché par les autorités françaises depuis son évasion au mois de mai dernier, la cavale de Mohamed Amra vient de prendre fin il y a une dizaine de jours en Roumanie. Ces derniers mois le malfrat n’avait pas stoppé ses activités, les enquêteurs l’ont placé sur écoute et ont pu connaitre ses projets allant de l’importation de la drogue, des enlèvements pour demander une rançon ou encore des assassinats comme cela a été révélé par le journal Le Parisien.

Un rappeur aurait pu être ciblé par Mohamed Amra !

Les écoutes téléphoniques ont dévoilé qu’au mois d’octobre 2024, Mohamed Amra a envisagé de kidnapper un rappeur. Le criminel surnommé « La Mouche » a eu des échanges réguliers avec une personne incarcérée à la prison de Nantes Jean-Charles P. Ce dernier l’a conseillé pour ses activités criminelles par l’intermédiaire des groupes de discussion sur l’application cryptée, Signal. Dans les conversations entre les deux hommes, les enquêteurs ont découvert l’évocation de plusieurs assassinats, des liens entre Amra avec d’autres organisations criminelles renommées en France telles que la DZ Mafia ou encore la BMF.

Même si le narcotrafic est la plus importante activité de Mohamed Amra, il avait d’autres projets très diversifiés comme faire importer depuis les Pays-Bas de la cocaïne pour la revendre en région parisienne ou encore opérer dans un réseau plus vaste avec des ambitions sur le plan international. Autre fait bien plus insolite et plus étonnant, le projet de « La Mouche » de préparer l’enlèvement d’un rappeur, même si aucun nom n’a été évoqué, ses activités sont d’ailleurs suspectées de s’étendre jusqu’à la préparation de mettre en place des règlements de comptes et l’extorsion dans le monde de l’industrie musicale comme l’a par exemple subi le rappeur SCH qui a fait face des tentatives de racket.