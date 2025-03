Tubi TV, le meilleur site de streaming gratuit ?

L’abonnement aux plateformes de streaming payantes comme Netflix peut être contraignants pour certains internautes, mais il existe pourtant une solution avec un site de streaming gratuit légal avec toutefois certaines contraintes pour les utilisateurs français même si cela s’avère être une alternative intéressante, Tubi TV.

Tubi TV, l’alternative à Netflix pour les anglophones !

Alors que les autorités poursuivent la lutte contre les sites pirates tels que Wawacity, Darkiworld, Xalaflix ou encore Zone Téléchargement avec le blocage des noms de domaine par les FAI, les internautes ont la possibilité de visionner des films ou séries sur un site de streaming entièrement gratuit en respectant la loi. En effet, la plateforme, Tubi TV permet de regarder des contenus sans aucune souscription à un abonnement payant, sauf que cela n’est pas aussi simple pour les utilisateurs français.

Tubi TV est une plateforme de plus en plus populaire aux États-Unis avec près de 100 millions d’utilisateurs et un contenu conséquence qui pourrait concurrencer Netflix à l’avenir. Seul problème pour les internautes français, il est indispensable d’utiliser un VPN comme Proton VPN pour se connecter à l’application depuis un serveur aux États-Unis et il faut maitriser l’anglais. Le financement de Tubi est basé sur la publicité en ligne et appartient aux réseaux de télévision Fox, cette plateforme légale propose près de 300 000 longs métrages et séries à regarder sans dépenser le moindre euro, mais le contenu est principalement en anglais avec quelques rares films en français.

En attendant que Tubi TV débarque un jour en France, cela reste une alternative très intéressante pour les anglophones qui souhaitent réaliser des économies et éviter de cumuler des abonnements payants à des sites de streaming.