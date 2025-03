Dandyguel vient de dévoiler son nouvel EP “Chapitre 2 : Beaux et forts” !

Un projet puissant et lumineux, Dandyguel est porté par des influences éclectiques mêlant jazz, funk latino, soul, bossa nova et musiques caribéennes. Fidèle à son univers, Dandyguel, inspiré par des icônes telles que James Brown, J. Cole et Kendrick Lamar, nous plonge une fois de plus dans une expérience sonore où groove, énergie et authenticité sont au rendez-vous.

Le Super MC Dandyguel déploie ses talents dans les domaines de la musique, de la danse, du sport et de l’éloquence. Au cours de ses 10 ans de carrière dans la musique, il a notamment remporté le battle international d’improvisation rap End of the Weak en 2012 et joué dans des festivals de renom tels que le Printemps de Bourges en 2015 et Essonne en Scène des Francofolies en 2021, les Francofolies en 2023.

Il a également été chroniqueur de l’émission Le LabÔ de Sébastien Folin sur France Ô et narrateur dans le musical Madiba à l’Olympia. Il performe pour des marques internationales (Nike, Red Bull…) comme pour des projets associatifs (concours d’éloquence Eloquentia, compétitions Golden Blocks de Ladji Doucouré…) ou pour l’équipe de l’élite Paris Basketball, dont il est speaker officiel. MC officiel aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Dandyguel est également artiste associé du Plan à Ris-Orangis où il organise des open mics.

Soucieux de transmettre sa passion et d’ouvrir le champ des possibles pour le jeune public auquel il est souvent confronté, il monte la médiathèque tour parallèlement à sa tournée. Il y livre des shows suivis d’ateliers pour sensibiliser sur les pratiques de ce lieu. Il intervient souvent en milieu scolaire ainsi qu’en milieu carcéral.