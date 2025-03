Kanye West exprime encore son soutien à Diddy

Kanye West s’enlise dans les polémiques à chacune de ses prises de parole sur le réseau social X, il vient encore d’afficher son soutien inconditionnel à Diddy et le mari de Bianca Censori est bien le seul à encore apporter au Sean Combs même son avocat vient de le laisser tomber dans l’affaire de l’accusation de trafic sexuel pour laquelle il est actuellement derrière les barreaux.

Malgré les graves accusations pesant sur Diddy, notamment des charges de trafic sexuel et d’extorsion, Kanye West a même appelé à la libération du rappeur, en utilisant le hashtag “#FreePuff” sur X. Déjà sous une vague de critiques pour ses propos antisémites et le fait d’afficher sa femme dans des tenues osées en public, Ye s’est encore exprimé sur le réseau social dirigé par Elon Musk afin de tenir des nouvelles déclarations houleuses. Kanye a encore défendu Diddy dans une série de messages controversés, malgré les multiples accusations contre ce dernier, sans tenir compte des réactions négatives du public à son encontre.

Kanye a publié des messages pour soutenir Diddy et la qualifier de héros !

Au début du mois de février, Kanye West avait déjà publié sur X des messages en faveur de Diddy avant de tout supprimer et il était allé jusqu’à exiger la libération de Diddy en interpellant le président des États-Unis, Donald Trump sur le sujet avant de récidiver dans ses mots en soutien à Sean Combs, “Puff Daddy, mon héros” a-t-il même lancé dans un tweet le 1ᵉʳ mars puis de poursuivre sur sa lancée, “Cet homme faisait vraiment ce qu’il voulait”.

Kanye West a ensuite admis aller parfois trop loin dans ses mots, mais cela le motive à en faire encore plus, “Parfois, je lis mes tweets et je pense que c’est trop loin. Puis je vais plus loin”. Ye est le seul artiste ayant ouvertement apporté son avis en faveur de Diddy dans ses déboires judiciaires et dont le procès est très attendu, il va devoir répondre devant le tribunal à des faits de “trafic à des fins d’exploitation sexuelle, extorsions et transport de personnes à des fins de prostitution”, le chanteur encourt la prison à vie dans cette affaire.