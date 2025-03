Touche pas à mon poste : comment regarder l’émission en streaming gratuit

Malgré les sanctions de l’ARCOM contre Cyril Hanouna avec la fin de C8, le célèbre animateur français a réussi à faire survivre son émission phare, Touche pas à mon poste sans la diffusion à la télévision en passant par le streaming et pour le moment, c’est une réussite.

Après avoir acté la fin de C8 suite à la décision de l’ARCOM de stopper d’émettre la chaine télévision sur la TNT, TPMP a rapidement fait son retour. Cyril Hanouna a confirmé sa venue sur M6 pour le mois septembre avec une nouvelle émission et en attendant, il reste proche de son public avec la poursuite de la diffusion de Touche pas à mon poste grâce au streaming. En effet, lundi, Baba était bien présent sur le plateau de son émission avec ses chroniqueurs.

TPMP est désormais à suivre sur Internet, en WebTV avec une diffusion du lundi au vendredi sur le créneau horaire 18h20 à 21h15 via Zoubida TV disponible en streaming de manière gratuite ou sur la box de votre fournisseur d’accès à Internet, pour ceux qui ont raté le direct, le programme est aussi disponible en replay.

Où visionner Touche pas à mon poste ?

Sur les box :

Canal+ / my canal – canal 29

SFR – canal 29

Free – canal 31

Orange – canal 80

Sur internet :

Youtube – chaîne TPMP. : http://youtube.com/@TPMP Dailymotion – chaîne TPMP – http://dailymotion.com/tpmp Molotov TV : https://www.molotov.tv/



Sur le plateau de l’émission, rien à changer, Cyril Hanouna est toujours entouré de ses chroniqueurs et en a même profité pour tacler l’ARCOM en affichant des marques, il a notamment offert des boissons Coca-Cola, Pepsi, ou encore Perrier.

Le succès a été au rendez-vous, pour la grande première ce lundi 3 mars, l’émission a atteint en live un peu plus de 282 000 spectateurs sur Youtube et avec au total jusqu’à plus 1,3 million connections en streaming.