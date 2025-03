Lio : une triste nouvelle annoncée

Gros soutien à la chanteuse luso-belge francophone, Lio, qui vit une épreuve difficile suite au décès de son fils.

C’est une tragédie pour Lio ! Diego, le plus jeune des six enfants de la chanteuse, est décédé à l’âge de 21 ans ce dimanche 2 mars 2025, le corps du garçon a été retrouvé à proximité de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, dans le Val-d’Oise.

Lio vit un moment difficile !

D’après les informations disponibles, Diego se serait immolé par le feu. Avant son geste fatal, le fils de Lio aurait récupéré la carte bancaire de sa mère avant de prendre sa voiture pour se rendre en direction de l’aéroport et de remplir un jerrycan d’essence dans une station-service Total pour s’asperger du liquide inflammable puis se suicider. Les autorités ont ouvert une enquête afin d’éclaircir les circonstances de drame.

Avant d’apprendre avec horreur la mort de son fils, Lio avait signalé la disparition inquiétante du jeune homme à la police qui a fait la macabre découverte. Avant le drame, l’une des sœurs de Diego, avait lancé sur les réseaux des avis de recherche pour retrouver Diego en précisant que son frère était en “détresse psychologique”. Après l’annonce du décès dans la presse, elle a confirmé la nouvelle sur Instagram et a expliqué ne pas vouloir que les internautes n’envoient des messages. “Amis proches et amis inconnus, merci pour tous les partages et pour le soutien inconditionnel. Les recherches sont terminées.” a réagi Nubia, une des filles de Lio.