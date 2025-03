Moqué par Gradur et Naza, La Fouine répond

Le duo Gradur et Naza a encore frappé, La Fouine adresse un message aux deux compères du rap français face aux moqueries !

La Fouine a réagi à une parodie hilarante réalisée par les deux rappeurs Gradur et Naza, qui imitent son style et ses expressions dans une vidéo extraite publiée sur la chaine YouTube du dernier nommé “Roi du divertissement : 3 jours avec Gradur“. Cette séquence a amusé les internautes sur les réseaux sociaux, suscitant des milliers de commentaires des fans et d’autres rappeurs comme Laouni qui a été interpelé par le buzz de cette scène.

La Fouine réagit à la parodie géniale de Gradur et Naza

Dans l’extrait, les deux amis, Gradur et Naza réputés pour faire rire les internautes avec leurs différentes mésaventures communes, se sont attaqués à La Fouine de manière humoristique. Ils sont repris à leur manière le flow et les différents gimmicks La Fouine. “Il est éclaté ce flow-là, y a des gens, ils n’ont pas connu ce bail, parfois ça peut partir en coui**es, j’ai une Clio, je pue des coui**es” rigole Naza dans cette séquence, “J’suis dans le 77 avec 7 prêtres, on a fait 7 messes” ajoute Gradur avant que son compère ne poursuive mort de rire, “J’ai vu des ker à la messe… KERMESSE”.

Sur X, La Fouine a relayé la vidéo avec le message “Vous êtes des galères” et il a fait de même sur Instagram dans une story avec la légende “Aah les bâtards” le tout accompagné de plusieurs émojis “mort de rire” pour valider l’humour de Naza et Gradur faisant preuve d’autodérision et de second degré.