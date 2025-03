PSG vs Liverpool en streaming gratuit : voici comment suivre le direct live

Le match entre PSG et Liverpool s’annonce palpitant, il est possible de suivre le match en streaming sans l’IPTV, mais pas depuis la France, on vous explique tout cela !

Le PSG est actuellement en grande forme, largement en tête du championnat de France de Ligue 1 et facilement vainqueur de la double confrontation face à Brest lors du match des barrages, les parisiens sont tombés sur un gros morceau pour les huitièmes de finale de la ligue des champions et font face à Liverpool. Pour visionner ce choc entre le PSG et Liverpool en streaming ce mercredi 5 mars 2025 à partir de 21h, vous avez plusieurs options.

En France, l’unique diffuseur est la chaîne cryptée Canal Plus et permet de suivre la rencontre en streaming avec l’application MyCanal, pour cela, il faut souscrire à un abonnement payant de 19,99 euros par mois. Il est toutefois possible de regarder le match en streaming gratuit sur des chaînes étrangères gratuites accessible en utilisant un VPN avec une connexion virtuel depuis un pays étranger. Les chaînes étrangères gratuites susceptibles de diffuser PSG vs Liverpool sont RTS Sport et RTS 2 en Suisse, les deux chaines proposent la retransmission de la Ligue des champions en suisse en streaming gratuit sur les adresses rts.ch/sport et rts.ch/tv/rts-2. En Belgique, il y a également RTL Club qui propose la diffusion en direct streaming via rtlplay.be. D’autres chaînes étrangères peuvent diffuser ce match gratuitement en streaming comme Caliente TV au Mexique, RTE 2 en Irlande, et MegaTV en Grèce, pour cela il suffit d’utiliser un VPB

En effet, depuis la France, vous pourriez rencontrer un géo-blocage et donc pour y accéder, il est nécessaire d’installer un VPN compatible, par exemple Cyberghost ou ExpressVPN. Une fois l’installation terminée, ensuite, il suffit de, vous connectez à un serveur d’un autre pays que la France, la Suisse par exemple pour RTS et la Belgique pour RTL Club, pour finir accéder au site Internet afin de profiter gratuitement de la diffusion en streaming live.