Amber Rose révèle les pensées osées de Kanye West sur Bianca Censori

Kanye West a fait l’a même chose à moi et à Kim, nouvelle révélation compromettante sur le comportement de Kanye West envers sa femme Bianca Censori, c’est Amber Rose en personne qui vient de s’exprimer pour affirmer que le rappeur se comporte de la même façon qu’il l’a fait avec elle lors de leur relation et avec Kim Kardashian en souhaitant que ses amis rêvent de sa femme de manière très explicite.

Alors que Bianca Censori s’est encore dénudée dans une photo publiée sur ses réseaux, son mari, Kanye West continue également de faire parler de lui en dehors de la musique en attendant la sortie de son prochain album. En plein scandale, de ses tweets antisémites, d’hommage à Adolf Hil*er ou encore la mise vente de t-shirts Yeezy avec une croix gamme qu’il n’hésite pas à porter fièrement dans la rue, les controverses concernant le rappeur suscitent des nombreuses réactions et Amber Rose s’est aussi confiée au sujet de son ancien petit ami.

Ye avait déjà avoué avoir des problèmes avec la se*ualité et parlé de son addiction mais le mal semble bien plus grave comme l’explique Amber Rose dans un interview. Selon cette dernière, Kanye West aurait un profond souci psychologie sur le fait que sa femme soit désirée par ses amis. “Kanye West a fait l’a même chose à moi et à Kim. Il aime bien que les mecs fantasment sur sa meuf. Il est là-dedans. Il veut que tous ses potes veulent bai*ser sa femme.”, a déclaré Amber Rose sur leur relation donc elle n’a visiblement pas gardé un bon sounvenir. Une nouvelle déclaration troublante concernant Kanye qui ne devrait pas être la dernière sur ses agissements extravagants avec Bianca Censori et confirme son les rumeurs d’une certaine emprise du chanteur sur son épouse.

“@kanyewest did the same thing to me and Kim. He likes that men are drooling over his woman. That’s what he’s into. He wants all his friends to want to f*ck his girlfriend.” – @DaRealAmberRose pic.twitter.com/gkP7A92TF1

— Club Shay Shay (@ClubShayShay) March 5, 2025