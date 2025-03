Dégoutés par Alisson, Naza et Niska réagissent à la défaite du PSG

Fans du Paris Saint-Germain, Naza et Niska ont passé une mauvaise dans la soirée de mercredi 5 mars au 6 mars après la défaite du PSG 1 but à 0 contre Liverpool lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les deux rappeurs se sont exprimés sur X pour faire part de leur dépit en ciblant notamment le gardien des Reds, Alisson Becker.

Naza insulte Alisson Becker qui va causer des cauchemars à Niska !

Quelle désillusion pour le club Parisien, largement dominateur des anglais pendant toute la rencontre, les champions de France ont cédé à la 87ème minute sur le seul tir cadré des Reds, Elliott a offert la victoire aux siens alors que Alisson Becker a multiplié les exploits, infranchissable, le gardien brésilien a écœuré les joueurs du PSG en stoppant toutes les tentatives des parisiens. Les statistiques de ce PSG vs Liverpool sont terribles pour Paris, ils sont effectués 27 tirs dont 10 cadrés sans parvenir à marquer, les anglais ont eux réussi à marquer avec seulement deux tirs et sur l’unique frappe cadrée.

Naza qui vient de s’amuser à parodier La Fouine dans une séquence hilarante avec son compère Gradur est connu comment fervent supporter du PSG et a manqué cet échec parisien. Dégouté et passablement énervé par le gardien des Reds, le rappeur s’en est d’abord pris à Alisson, “Ça y est Allison, on a compris que tu voulais ta carte booster sale ba*ard va” avant d’ajouter que malgré la défaite, il a apprécié la prestation des joueurs entrainés par Luis Enrique et semble confiance pour le match retour, “Malgré la défaite, j’aime trop le mental de ce PSG y’a quelque chose qui a changé les frères”. Dans la lignée des tweets de Gradur, Niska a ajouté “Je vais mal dormir” en légende d’une photo d’Alisson Becker.

Pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, les Parisiens devront rattraper leur retard d’un but à Anfield.

