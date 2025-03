Gims plus fort qu’Ariana Grande, Rihanna et Shakira avec un succès mondial

Gims est l’artiste le plus populaire en France sur les plateformes de streaming en ce début d’année et ce succès se confirme même en dehors de nos frontières. L’ancien membre de la Sexion D’Assaut a même réussi à être plus écouté que des artistes de renommés internationales telles qu’Ariana Grande, Rihanna et Shakira.

Gims connait un succès international sans précédent !

En pleine ascension avec plusieurs titres dans le Top 50 des singles les plus écoutés en France en streaming avec le morceau Ninao qui fait un énorme carton depuis quelques jours en détrônant un autre de ses tubes, Ciel à la première place du classement du Top 50. Gims profite de ce retour au sommet et vient de publier sur Youtube, les clips de Diana et de Ninao cette semaine alors que le clip de Baby vient de dépasser les 3 millions de vues en seulement 13 jours.

Gims connait un succès international, le single Ninao, est le 8ème morceau le plus shazamé au monde cette semaine, en plus de la France, le morceau se place dans le Top Shazam dans 40 pays différents. Cette chanson reprend un classique folklorique géorgien « Gandagana », dans le pays, la popularité du rappeur français a explosé, plus de 757% sur YouTube et plus de 212% sur Spotify.

L’ennemi de Booba réalise encore un autre exploit, suite à la publication cette semaine du Global Digital Artist Ranking, il figure dans le classement des 20 chanteurs les plus performants dans le monde sur les plateformes digitales, il fait mieux que des stars comme Karol G, Ariana Grande, Rihanna, Shakira ou encore Chris Brown dans ce classement dominé par Bad Bunny N°1, Kendrick Lamar N°2 et Lady Gaga sur la dernière marche du podium.