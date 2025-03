Voici pourquoi Booba a abandonné les poursuites contre Magali Berdah

À la surprise générale, alors que sa guerre contre les « influvoleurs » a pris fin, Booba s’est résigné à abandonner ses poursuites judiciaires en diffamation contre Magali Berdah, cette décision met fin à la procédure en justice du rappeur contre la patronne de Shauna Events qui les oppose depuis 2022 et il a expliqué son choix sur Instagram pour répondre aux interrogations des fans.

Booba justifie l’arrêt de la procédure en justice contre Magali Berdah !

Il y a trois ans, Booba s’est lancé dans une guerre acharnée contre les « influvoleurs » pour dénoncer les arnaques des influenceurs sur les réseaux sociaux, certains d’entre eux ont profité des millions d’abonnés pour faire des placements produits frauduleux ou des arnaques, B2O a levé le voile sur ces manigances et a particulièrement ciblé Shauna Events ainsi que sa dirigeante Magali Berdah. Celle-ci a répliqué contre le rappeur avec le dépôt d’une plainte pour cyberharcèlement, en l’accusant appeler à la haine contre sa personne et de mettre en danger sa vie privée.

La bataille de Booba a été conclu d’un succès, car le gouvernement a mis en place une loi pour encadrer les pratiques des influenceurs et plusieurs restrictions pour stopper les fraudes. “Il est intouchable, il vit à Miami et a une puissance de frappe énorme, avec cinq millions d’abonnés sur Twitter.”, s’est indigné Magali Berdah face aux pratiques de Kopp et contre le harcèlement qu’elle subit. Fin 2023, elle a obtenu gain de cause, le DUC s’est retrouvé mis en examen et 28 personnes ont été condamnées par la suite dans cette affaire de cyberharcèlement.

Pour sa défense, Booba a assuré tout mettre en œuvre pour débusquer les pratiques frauduleuses des influenceurs et contre-attaqué avec une plainte en diffamation contre Magali Berdah sauf qu’il vient finalement de se rétracter. Il a en effet partagé une story avec un article de presse intitulé “Le rappeur Booba se désiste de poursuites en diffamation contre l’influenceuse Magali Berdah” et il a écrit, “Plan déjoué, sa victoire était manigancée, elle nous a pris pour des bleus”. Le parquet de Paris a également classé sans suite sa plainte pour pratiques commerciales trompeuses contre la femme d’affaires.