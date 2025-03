Booba poursuivi par la police à cause de Gims, il lui adresse un message

Après avoir nargué Gims qui n’a pas encore rempli sa date de concert à La Défense Arena de Paris alors qu’il en a rempli à deux reprises la salle de concert en moins de 10 minutes, Booba vient encore de s’exprimer contre l’ex-leader de la Sexion D’Assaut avec un message ironique.

Booba fait encore passer un message à Gims

Alors que Gims connait un succès retentissant ces derniers mois en enchainant les tubes, il a placé les titres “Spyder”, “Sois Pas Timide”, “Ciel” et plus récemment “Ninao” au sommet du Top Singles en France et ou encore dans des nombreux pays à l’étranger, Booba continue de le provoquer.

Au mois de septembre dernier, Gims a annoncé avoir lancé une procédure en justice avec sa femme Demdem contre Booba avec le dépôt d’une plainte pour cyberharcèlement, dans un premier temps ce dernier s’était moqué de cette procédure judiciaire de son rival avant de poursuivre ses attaques sur les réseaux. Dernièrement, il l’a encore accusé de recycler les couplets de ses anciens morceaux pour produire ses nouveaux morceaux avant de décider de l’interpeler sur cette fameuse plainte avec le tweet « Gims, j’ai les flics au cul à cause de toi !!! » alors que l’enquête suit son cours dans cette affaire opposant les deux rappeurs.

B2O attend Demdem à Miami pour le jugement !

Dans un second tweet, Booba a encore interpellé Gims sur le sujet pour l’informer que si la plainte est jugée recevable par le juge, sa compagne devra se présenter à Miami pour le jugement au tribunal et il assure aussi que son rival n’est plus en couple avec Demdem avant finir avec une pique à SCH, “vous êtes plus ensemble, laisse ça. Et pour info si ça va à la cour Demdem devra venir à Miami pour le jugement, tu sais ça ou pas? Bande de mer*es que vous êtes. Tu devrais faire un album commun avec SCH le Napolitain d’Aubagne. “On les aime fraîches bien michto qui savent accueillir comme Demdem!” BANGER”. Il y a quelques semaines, Demdem a en effet fait sous-entendre ne plus être en couple, mais sans donner plus de précisions.

.@GIMS j’ai les flics au cul à cause de toi!!! 😅 — Booba (@booba) March 5, 2025