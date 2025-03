Le top 10 des rappeurs francophones les plus écoutés en février

Découvrez le classement des 10 des rappeurs francophones les plus populaires aux mois de février sur l’application de streaming au mois de février 2025.

Malgrè son énorme succès du début d’année 2025, Gims n’a pas réussi à détrôner Jul de la première place de ce classement, le rappeur marseillais caracole en tête des rappeurs les plus streamés sur Spotify depuis plusieurs mois. Indétrônable, Jul totalise 170 millions d’écoutes sur le mois de février 2025, il est suivi à la seconde place de Gims avec 140 millions de streams et Ninho occupe toujours la dernière marche du podium à la troisième place avec 118 millions d’écoutes sur le mois passé.

Dans la suite du classement, SDM grimpe à la quatrième place avec 82 millions de streams et devance Werenoi cinquième avec 74 millions d’écoutes sur la plateforme de streaming. Dans la deuxième partie de ce Top 10, Gazo perd 2 places et se positionne à la sixième place avec 73 millions d’écoutes. Damso se maintient à la septième place avec 67 millions de streams suivi de Tiakola toujours huitième avec 63 millions et Booba monte à la neuvième place avec 56 millions.

Pour conclure ce Top 10, c’est une entrée inattendue du groupe PNL avec comme Booba 56 millions d’écoutes et une dixième place sans sortie aucun nouveau morceau depuis plusieurs mois ainsi qu’un dernier album “Deux frères” paru en 2019.