Wiflix : autre adresse au mois de mars 2025

Une nouvelle adresse de Wiflix en mars 2025 est effective, mais avant d’utiliser cette plateforme, il est primordial de vous informer des risques d’accéder à Wiflix et la causse qui pousse les administrateurs de modifier régulièrement l’extension du nom de domaine afin de contourner les blocages des autorités auprès des fournisseurs d’accès Internet pour une connexion depuis la France.

L’accès à Wiflix peut être bloqué en France suite aux décisions des fournisseurs d’accès Internet pour lutter contre le piratage. Certains internautes utilisent un VPN pour accéder au site en se localisant virtuellement à l’étranger et d’autres se font piéger par clones de la plateforme, la réelle adresse actuelle est wiflix-pro.mom.

Rappelons que l’utilisation d’un site tel que Wiflix qui permet d’accéder à du contenu protégé par des droits d’auteur est illégale en France et cette activité expose l’internaute à des risques juridiques.

De nombreux sites de streaming gratuits et téléchargement gratuit similaires à Wiflix, tels que Tirexo, Coflix ou encore Wawacity, sont populaires auprès de millions d’internautes en France en proposant un large choix de films et de séries, mais d’une manière illégale, il est donc préférable d’avoir recours à des plateformes comme Netflix, MyCanal, Prime Vidéo et Disney+ pour visionner vos contenus préférés.