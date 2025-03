Favé réagit suite à la vidéo de son agression

Ce week-end une vidéo du rappeur Favé en train de se faire frapper dans la rue a fait le buzz sur les réseaux, ce dernier ne s’est pas expliqué sur les détails de cette agression, mais a réagi sur Instagram et il semble déjà être passé à autre chose.

La réaction de Favé à la violente vidéo de son passage à tabac !

Favé a fait parler de lui sur le réseau social X et s’est même retrouvé dans le top des tendances suite à la diffusion d’une séquence dans laquelle il apparaît attaqué par un groupe d’individus. Mis au sol, il a été malmené et les images ont choqué les internautes, “la dinguerie quand même ce qu’il s’est passé avec Favé au Mans hier”, “Mais wesh ils l’ont laissé le taper là ? Ils ne séparent rien du tout wtf…… On veut rapidement un contexte ?” ou encore “J’suis vrmt pas fan de la musique de Favé, mais le fait que ça tire ses cheveux + ça essaye d’écraser son crâne contre le sol, c’est un vrai comportement de bouffon qui sait pas se tape…”, peut-on lire dans les messages des internautes en commentaire de la séquence.

Aucune information n’a filtré sur le contexte de cette rixe et quelques heures plus tard d’autres vidéos ont circulé sur X. Des proches de Favé auraient attrapé l’un des agresseurs du rappeur pour se venger, selon les descriptions des tweets. Le chanteur n’a pas pris la parole pour expliquer les détails de cette vidéo, mais il a réagi après la diffusion des images dans sa story avec une capture d’écran de la mise en ligne de son dernier clip “Saturday” qui a cumulé 210 000 vues en 2 jours sur Youtube avec le message “En tendance la famille, continuez de booster ça”. Il a poursuivi avec une photo de lui couché sur un canapé et n’a pas laissé apparaitre entièrement son visage, partiellement caché par la capuche de son sweat comme pour éclipser des éventuelles blessures. Une manière de rassurer des fans sur son état de santé après cet incident sans oublier d’ajouter un lien d’écoute de son dernier single.