Le rappeur Favé passé à tabac ? La vidéo devient virale

Depuis quelques heures une vidéo de Favé en train de se faire tabasser est devenue virale sur le réseau social X, le rappeur n’a pas réagi à la diffusion des images, ni donné une explication sur les circonstances de cette bagarre, alors qu’une autre vidéo publiée affirme que des proches du chanteur ont retrouvé les agresseurs et se sont vengés.

Favé violemment agressé par plusieurs individus ?

Avant de se produire le 12 avril prochain au Zénith de Paris, Favé vient de dévoiler le single “Saturday” produit par Richie Beats et Steph1, pour accompagner la sortie de ce titre, le rappeur a aussi présenté le clip disponible sur Youtube. Mais c’est toutefois pour une autre raison que sa musique qu’il fait parler de lui ce week-end, des images ont été partagées sur les réseaux sur lesquelles, il apparait en train d’être agressé par plusieurs, le visage de l’artiste est identifiable sur la séquence et on peut entendre plusieurs témoins de l’agression crier, “c’est favé”.

Les raisons de cette embrouille sont encore inconnues, dans d’autres vidéos, des proches de Favé auraient retrouvé les agresseurs quelques heures plus tard pour s’en prendre à eux et venger le rappeur. Cette affaire est encore floue, mais cela ne s’apparente pas vraiment à un coup de buzz comme le font parfois des artistes avec une mise en scène afin de faire la promotion d’un clip. Favé n’a pas encore commenté les vidéos, il ne devrait pas tarder à s’exprimer pour éclaircir les détails de cette histoire et donner sa version des faits.

Uptade: les mecs se sont fait attraper cette nuit par des potes à Favé Merci à @14charlemagnee pour les video c’est un bon allez follow https://t.co/mjdQg3AU16 pic.twitter.com/JDECghiJLA — sans nom.👑🪄 (@Camer_Concentre) March 9, 2025