Affaire Nahel : la réaction de sa mère au procès du policier, “Il a fait une bavure, il faut…”

Découvrez la réaction de la mère de Nahel à l’annonce du procès à l’encontre de policier qui a causé la mort de son fils en 2023. Mounia Marzouk a confié croire en la décision de la justice.

Invitée dans l’émission C l’hebdo, la maman de Nahel a accepté de s’exprimer pour faire part de son soulagement à la décision du parquet de Nanterre de demander un renvoi devant les assises afin de juger le représentant des forces de l’ordre ayant tiré sur son défunt fils. Cet à l’été 2023 que le jeune Nahel âgé de 17 ans est décédé abattu par un policier au volant d’un Mercedes après un refus d’obtempérer. La scène entièrement filmée a ensuite été massivement diffusée sur les réseaux pour dénoncer une bavure policière, les images choquantes ont fait polémique pour relancer le débat en France sur les bavures causées par les violences de la police.

La mère de Nahel demande justice !

Ce drame avait causé des nombreuses émeutes dans tout le pays et notamment à Nanterre, où Nahel a grandi. Plusieurs rappeurs avaient également pris la parole pour dénoncer le geste du policier en s’indigné de cette énième bavure, certains rappeurs se sont même mobilisés pour soutenir la mère de la victime comme Rohff, il a participé à une marche en hommage à Nahel et a rencontré ses parents pour leur apporter du réconfort. “N’est-ce pas mon devoir en tant qu’artiste soutenu et porté par le peuple depuis toujours, d’apporter, grâce à ma présence, mon soutien moral, ma visibilité et mon influence médiatique pour pointer cette énième bavure policière.”, s’était expliqué Housni sur ce choix.

Après les réquisitions du parquet de Nanterre ce 4 mars 2025 afin d’ouvrir un procès pour meurtre contre l’agent de police auteur du coup de feu mortel contre jeune homme, Mounia Marzouk a pris la parole sur France 5 dans le programme télévisé C l’hebdo. “Je n’arrive pas à faire mon deuil, je vois mon fils en vidéo en face de moi, avec un sourire. Il n’est plus là. Il n’est plus là pour parler lui-même, justement, pour s’expliquer” a-t-elle déclaré, toujours endeuillée par la perte de son enfant, avant de poursuivre pour dire qu’il ne méritait pas de mourir d’une telle façon et elle ne pourra jamais pardonner son acte au policier, “il m’a enlevé ma raison de vivre”.

“Il a fait une bavure, il faut assumer […] Je suis satisfaite qu’il y ait peut-être un procès, on attend la décision du juge, j’ai confiance en la justice, je les laisse travailler.”, a conclu la mère de Nahel pour exiger justice dans cette affaire.