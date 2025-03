Bianca Censori porte une tenue inappropriée vraiment très osée pour faire du roller

Bianca Censori s’est encore affichée dans une tenue révélatrice comme elle apprécie le faire. L’épouse de Kanye West est apparue dans une tenue osée et légère pour faire du roller, un look provocateur pour une telle activité.

La compagne de Ye ne manque jamais d’imagination dans le choix de son style vestimentaire et ne semble pas perturbée par les critiques à son encontre, elle enchaine les tenues suggestives à chacune de ses apparitions comme lors des Grammy Awards. C’est à l’occasion d’une activité sportive que Bianca Censori a encore dévoilé son anatomie, elle s’est adonnée au roller en Italie, des photos insolites d’elle en train de rouler avec ses patins en sous-vêtements sont relayés par le Dailymail (à découvrir ici) aujourd’hui. C’est avec de la lingerie partiellement transparente que la jeune femme s’est avancée avec ses rollers, ses atouts étaient à peine cachés par sa tenue choc alors qu’elle porte des protections aux genoux et aux coudes.

Bianca Censori ose encore une tenue choquante pour patiner avec des rollers !

Bianca Censori s’est lâché encore sur les différents clichés pris par l’un de ses stylistes, le dénommé Gadir Rajab, celui-ci a partagé toutes les images sur son compte Instagram (à voir sur son compte @gadirrajab). “Bianca Censori en Italie photo par moi” décrit-il en légende de la publication sur laquelle, la femme du rappeur met comme souvent en avant son corps sans aucune pudeur avec des habits très courts et transparents, tout en profitant de montrer ses talents pour le patinage avec des rollers. Habituée à s’attirer les foudres de ses détracteurs pour son comportement choquant, cette nouvelle tenue va encore attirer une vague de critiques négatives contre Bianca alors que les rumeurs d’un divorce circulent depuis plusieurs semaines dans la presse sauf qu’aucune preuve tangible n’a confirmé l’information, un proche du couple l’a même démenti.

Dans des récents propos recueillis par Page Six auprès d’une source, le couple cherche des solutions et discute pour que leur mariage perdure afin de se donner une nouvelle chance, “ils n’étaient pas prêts à renoncer l’un à l’autre”. Ni Bianca Censori, ni Kanye West n’ont commenté les rumeurs d’une tension dans leur union, mais le rappeur américain cumule les polémiques avec ses déclarations antisémites et de ses tweets controversés, il vient encore de publier une photo malaisante d’une robe du Ku Klux Klan avec le message au ton très douteux “Tenue du jour”.