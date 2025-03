Booba se moque de la prestation ratée de Cyril Hanouna au padel

Cyril Hanouna se fait ridiculiser par Booba sur ses performances sportives ! Après le retour triomphant de TPMP suite à la fin de C8 avec une diffusion en streaming avant d’entamer une nouvelle aventure sur M6 au mois de septembre prochain, “Baba” continue s’adonner à l’une de ses grandes passions, le padel, mais il a fait face à un échec le week-end dernier et cela a inspiré Booba en rigoler.

Ce n’est pas un secret, Cyril Hanouna est un grand fan et pratiquant de padel, un loisir devenu de plus en plus populaire en France ces dernières années. Le présentateur de TPMP s’entraine avec intensité et a même atteint par le passé le Top 100 en France. Le week-end, il était à l’affiche d’un nouveau tournoi, le P2000 Esprit Padel Lyon avec son coéquipier Aris Patiniotis sauf la compétition ne s’est vraiment pas passée comme l’avait prévue et les images de sa prestation ont suscité les taquineries de son ennemi, le rappeur Booba.

Cyril Hanouna éliminé, Booba en rigole et s’amuse de l’animateur de TPMP

Avec son partenaire italien, 51ème mondial, Cyril Hanouna s’est fait éliminer du tournoi dès ses débuts dans le tournoi. Ils ont été sèchement battus au premier tour de la compétition en deux sets, 6-2 et 6-1 par le duo Yann Auradou et Morgan Mannarino. Les deux compères ont toutefois poursuivi l’aventure avec les rencontres de classement malgré cette déconvenue alors que les organisateurs ont craint que l’animateur ne revienne pas après cette défaite ayant attiré les moqueries de Booba.

« T’as vraiment honte de rien » s’est amusé à écrire Booba en relayant une vidéo du match de Cyril Hanouna sur X dans lequel, il apparait agacé par son échec et il enchaine les actions ratées. Le rappeur a même mentionné le compte de “Baba” sur le réseau social pour l’interpellé, mais celui-ci n’a pas répondu. La publication de B2O a bien amusé les internautes car elle est devenue virale avec plus de 4 millions de vues en quelques heures.

Booba a ensuite remis une couche dans une story Instagram avec une capture d’écran d’un tweet sur la défaite d’Hanouna au premier tour avec la légende “Rafael NaSdas” pour rigoler du style du présentateur de TPMP, il apparait sur la photo avec un look qui a fait rappeler au rappeur l’apparance de l’influenceur Nasdas connu pour être le deuxième snapchateur le plus populaire en france avec plus de 9 millions d’abonnés sur l’application.