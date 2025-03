Gims explique pourquoi il repris un ancien couplet sur “Ciel”

Après les critiques de Booba contre Gims sur le fait d’être un charlatan pour avoir repris ses paroles d’un ancien titre pour son nouveau tube, “Ciel”, il s’est expliqué sur le choix de recycler ce vieux couplet pour ce morceau.

Voici la raison pour laquelle Gims assume de reprendre des vieilles paroles !

La semaine passée, Gims était l’invité de Soolking sur Skyrock dans l’émission Planète Rap animée par Fred Musa et il s’est confié sur le succès du single “Ciel”. N°1 du Top Singles pendant plusieurs semaines, le morceau totalise 55 millions de streams sur Spotify et le clip 20 millions de vues sur Youtube en un mois d’exploitation sauf que certains détracteurs comme Booba reprochent au chanteur de s’être inspiré d’un de ses anciens textes.

Dans le studio de Skyrock, Soolking a tout d’abord donné son avis sur le tube de Gims et a affirmé que son compère a eu un coup de génie d’avoir utilisé un ancien couplet pour un nouveau morceau, “C’est du génie ce qu’il a fait, il s’est auto-samplé. C’est une dinguerie de faire ça, c’est fort.”. C’est un ensuite RK également invité dans l’émission qui a pris la parole, “J’ai une théorie. Est-ce que, peut-être 10 ans en arrière… Il s’est dit quoi ?”, a-t-il déclaré avant de poursuivre, “Les gens n’ont pas pris le couplet dans la gueule, je vais leur envoyer en 2025, voir ce que ça donne. Imagine”.

Avant que Gims ne s’exprime, Inso a révélé que c’est lui qui l’idée de reprendre ce couplet pour la chanson “Ciel”. “Je lui ai dit il y a genre un mois. Il y a un couplet qui est passé et que les gens n’ont pas cramé, c’est celui. Il y a plus d’un mois, avant qu’il fasse le morceau.”, a-t-il décrit comme anecdote sur le choix de ce couplet. “Ça arrive, comme chaque artiste, de faire des petits clins d’œil. Là, c’était plus qu’un clin d’œil.”, précise l’ancien leader de la Sexion D’Assaut avant de conclure, “Mais je trouvais que le couplet méritait de la visibilité, j’aimais beaucoup cette mélodie, et même les paroles, donc voila.”. Un choix judicieux à la vue du succès phénoménal de ce titre.