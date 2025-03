Ninho proche de sa fin carrière ? Le rappeur annonce une mauvaise nouvelle

Mauvaise nouvelle pour les fans de Ninho, il vient d’acter le fait de faire une pause musicale et pire encore, le rappeur de 28 ans admet la possibilité de ne plus revenir vers le rap s’il n’a pas l’envie de refaire de la musique.

La fin de carrière se précise déjà pour Ninho !

Après deux années consécutives (2023 et 2024) très productives avec l’album “NI” et le projet collaboratif “GOAT” en compagnie de Niska l’année passée ainsi que des nombreuses collaborations comme dernièrement sur les titres “Free Congo” produit par Gradur (avec Josman, Damso, Kalash Criminel, Youssoupha), “Camp Nou”et “En despi” pour la compilation de 77 Degrés, “OTF” avec Da Uzi, Ninho vient officiellement d’annoncer, faire une pause dans sa dernière interview et a aussi parlé de son avenir.

C’est à l’occasion d’une interview pour le média Rapunchline lors du tournage du clip “Camp Nou” extrait de la compilation 77 Degrés, ce projet regroupe des rappeurs issus du 77 comme Timal, RK, Uzi ou encore ISK que Ninho a parlé de son souhait de se mettre en retrait du monde de la musique comme il l’avait déjà fait temporairement par le passé. Avec un discographie déjà bien rempli et des nombreuses récompenses avec ses succès, NI pourrait même ne jamais revenir sur le devant de la scène. “Si j’ai envie de revenir, je reviens. Si j’ai pas envie de revenir, je ne reviens pas.”, a-t-il déclaré pour semer le doute sur une probable fin de carrière prématurée. Des propos qui devraient encore relancer les rumeurs sur sa retraite qu’il a déjà évoquée il y a quelques mois.

En attendant, même si Ninho ne pas produire des nouveaux morceaux, les fans pourront toutefois le retrouver bientôt sur scène avec la programmation de ses deux concerts au Stade de France au mois de mai, le 2 et le 3.