50 Cent répond aux allégations selon lesquelles il aurait été abattu

50 Cent serait-il dans un état de santé critique après avoir été ciblé par une fusillade ? Face à l’ampleur de la rumeur, le célèbre rappeur américain a pris la parole face aux rumeurs d’une hospitalisation d’urgence pour rétablir la vérité.

La rumeur est partie du très populaire média de people aux États-Unis, TMZ, le site a publié un article pour alerter les internautes d’une fusillade à Hollywood dans laquelle est impliquée 50 Cent en allant jusqu’à affirmer que le chanteur se trouve aux urgences dans un état très grave. “Alerte info – 50 Cent a été hospitalisé et se trouve dans un état critique après une fusillade à Hollywood” décrit le titre de l’article en question sauf qu’aucune source fiable n’a confirmé la nouvelle sur la présence de Fifty lors de cet incident. Les faits ont eu lieu ce samedi 8 mars dans un quartier de Los Angeles avec le bilan dramatique d’un mort, mais le rappeur n’était pas sur les lieux de la fusillade comme l’assure pourtant TMZ et il a réagi en personne pour démentir cette allégation.

C’est sur son compte Instagram que 50 Cent a répondu à l’article de presse de TMZ en relayant la rumeur pour rassurer son public, c’est une fausse nouvelle, “Ne vous en faites pas, je vais m’en sortir… car ce sont de fausses informations”, a-t-il écrit. “C’est impossible, il a survécu à neuf balles, ce n’est pas une balle qui va le tuer” peut-on lire dans un commentaire de ses fans qui ont exprimé leur soulagement en se rappelant que l’artiste a été victime en 2000 d’une fusillade et il avait frôlé la mort, touché par 9 balles.

50 Cent addresses the false claims that he was shot:

“Don’t worry I’m gonna make it, because this is fake news!” pic.twitter.com/adOyigEkP8

— HotNewHipHop (@HotNewHipHop) March 10, 2025