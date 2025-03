Lacrim rencontre Loris Giuliano, les réactions sont géniales

Découvrez la vidéo de la connexion géniale entre Lacrim et Loris Giuliano avec des séquences à mourir de rire ! Le vidéaste web a invité le rappeur dans son programme Station Service disponible sur Youtube pour une petite balade dans Paris que les deux compères ont conclu avec le tournage d’un clip.

Après son concert événement à Bercy et la sortie de sa mixtape RIPRO de 16 titres avec des invités tels que Mister You, Ziak, ZKR, Guy2Bezbar, Soolking ou encore Oli avec qui il a dévoilé le clip “On s’est trompé de rêve”, Lacrim continue de faire l’actualité avec sa tournée et différents passages dans les médias. Il a été convié par Loris Giuliano pour son émission Youtube, Station Service. Les deux hommes se sont retrouvés pour une balade en voiture, la vidéo d’un peu plus de 40 minutes a donné lieu à une belle complicité entre eux avec des scènes hilarantes.

Lacrim s’est brièvement confié sur la prison en assurant que cela a causé sa myopie, c’est pour cela qu’il porte des lunettes avant de révéler avoir modifié sa façon d’écrire les textes de ses chansons, il s’est amusé à se prendre pour la police en arrêtant un automobiliste pour simuler un contrôle de papiers, a rencontré un fan devant un kebab avant de lui couper les cheveux sans grande réussite. Le rappeur s’est aussi fait piéger par son ami Guy2Bezbar, déguisé en faux cadreur pour le Youtubeur ce qui l’a bien fait rire.

Loris Giuliano a réservé une surprise à Lacrim en fin de vidéo avec le tournage d’un clip. La vidéo publiée ce lundi totalise déjà près de 800 000 vues sur Youtube en moins de 24 heures et a pris la première place des tendances en France sur la plateforme.