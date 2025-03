Liverpool vs PSG en streaming gratuit : comment regarder le direct live

C’est sans doute l’un des matchs les plus importants de la saison pour le PSG contre Liverpool, découvrez où suivre la rencontre en streaming gratuitement sans l’IPTV même si cela n’est pas possible depuis une connexion en France.

Toujours invaincu en Ligue 1 avec 16 points d’avance sur le second au classement, Marseille, que les Parisiens vont affronter dimanche prochain, le PSG va tenter l’exploit de battre Liverpool à Anfield pour accéder aux quarts de finale de Ligue des champions. Après la courte défaite 0-1 à l’aller au Parc des Princes malgré une nette domination, le club parisien garde l’espoir d’une qualification ce mardi soir. Pour suivre à partir de 21h ce duel entre les deux prétendants au titre de champion d’Europe cette saison, les fans ont plusieurs options.

En France, Canal Plus est le diffuseur officiel du match, le match est disponible en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal via la souscription à un abonnement payant de 29,99 euros par mois pour le pack sport. Il y a d’autres possibilités pour regarder Liverpool vs PSG mais depuis l’étranger. En effet, la chaîne belge RTL Club diffuse gratuitement la rencontre en streaming depuis la Belgique via le site rtlplay.be.

Il est toutefois possible d’accéder au site depuis la France par l’intermédiaire d’un VPN pour modifier votre géo-localisation. Vous pouvez mettre cela en place à l’aide d’ExpressVPN, NordVPN ou encore Cyberghost, ce dernier étant gratuit pendant 45 jours avec son offre d’essai. Après l’installation, il suffit de se localiser depuis la Belgique puis de se connecter à RTL PLay, diffuseur de la Ligue des champions en Belgique.