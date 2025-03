Francis Ngannou et Monica Bellucci, c’est officialisé

La connexion inédite entre Monica Bellucci et Francis Ngannou est désormais officiellement actée. Ils sont tous les deux à l’affiche d’un film en commun alors que l’annonce du prochain combat se fait attendre par les fans de l’ancien champion de l’UFC.

Francis Ngannou et Monica Bellucci unis !

Après une longue absence en MMA suite à son départ de l’UFC et son choix de se lancer dans la boxe avec deux défaites en deux combats sur le ring face à Anthony Joshua et Tyson Fury, Ngannou a fait son retour dans l’octogone au mois d’octobre dernier à Riyad en Arabie Saoudite pour ses débuts en PFL avec une victoire face à Renan Ferreira. Le Camerounais a remporté le titre des poids lourds du PFL. En dehors sa vie de sportif, l’ex-combattant de l’UFC multiplie également ses activités comme au cinéma pour préparer la fin de sa carrière dans le MMA qui se rapproche, “Je pense qu’il me reste quelques années, j’aimerais participer à la compétition, continuer à combattre, faire encore 2 ou 3 combats au PFL avant de prendre ma retraite.”, a-t-il confié sur son avenir.

Après une apparition remarquée dans le long métrage Rebel Moon disponible sur Netflix, Francis Ngannou poursuit sa carrière d’acteur avec la préparation d’un nouveau film. En effet, le pratiquant de MMA Camerounais fait partie du casting du prochain film de Monica Bellucci dans lequel il incarne le rôle d’un agent de sécurité. “Je pourrais tout aussi bien revenir dans le monde de la sécurité une fois que j’aurais fini avec les combats puisque je n’ai pas encore décidé de ma reconversion. Il semble que j’ai toujours les réflexes pour ça et Monica Bellucci serait d’accord.”, s’est exprimé Ngannou sur cette rencontre avec Monica Bellucci pour le tournage de 7 Dogs.

Suite à cette déclaration, Francis Ngannou a partagé sur ses réseaux des premiers clichés du film dont la date de sortie n’est pas encore connue.