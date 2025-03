Naza, Niska, SDM et Dadju réagissent à la victoire du PSG

De Naza, Niska, SDM à Dadju, les rappeurs français n’ont pas manqué de commenté la soirée historique du PSG, le club parisien s’est hissé en quart de finale de la Ligue des champions après avoir battu Liverpool à Anfield lors de séance des tirs au but.

Après la courte défaite au match aller, 0-1, le PSG a fait son retard dès la 12ème minute de jeu avec un but d’Ousmane Dembélé. À la fin du temps réglementaire, aucun autre but n’a été marqué, ni pendant les prolongations, le sort de cette confrontation s’est donc joué aux tirs au but et les parisiens ont été très performants. Les 4 tireurs parisiens ont tous marqué, Vitinha, Ramos, Dembélé et Doué qui ont offert la victoire aux siens après les ratés de Nunes et Jones face à Donnarumma élu homme du match.

Naza et SDM valident la prestation de Donnarumma !

Fan de foot et supporter du PSG, Naza s’est filmé en train fêter ce triomphe, il a célébré la performance de Donnarumma en annonçant qu’il va acheter son maillot pour aller en showcase avec afin de lui rendre hommage. “JE T’AAAAAIME”, “Le match du PSG, il est tellement stressant que j’ai perdu 3kg je crois”, “VIVE LE FOOTBALL VIVE LE PARIS SAINT-GERMAIN” a-t-il ensuite tweeté pour exprimer sa joie après le stress de la séance des tirs au but.

Également supporter du PSG, SDM s’est lâché sur X pour féliciter, comme Naza, le gardien italien, Donnarumma, “DONNARUMA ?? RECONNAISSANCE MAAAX !!! MERCI PARIS !!! J’AI FAILLI DIE 4x CE SOIR LES GARS PURÉE” avant de partager la photo de Désiré Doué après son tir au but décisif avec la légende, “Calibré, on va chez eux. Maintenant, chez eux, c’est hez nous, ocho” en référence à ses paroles dans le morceau “Rihanna” pour illustrer la qualification de Paris à Liverpool. “C’est le plus beau jour de ma vie” a réagi Dajdu avant qu’un internaute ne l’interpelle “T’as eu tes enfants mon gars doucement hahaha”, “Laisse ca” a répondu le frère de Gims. Pour Niska cette victoire du PSG est tout simplement historique comme il l’a déclaré dans un de ses tweets.

Suite à cette élimination de Liverpool, l’un des favoris de la compétition, le PSG peut rêver aller très loin cette saison en Ligue des champions avant d’affronter au prochain tour le vainqueur du duel entre les Belges de Bruges et Aston Villa, les Anglais sont bien partis pour se qualifier suite à la victoire 1-3 au match aller.

