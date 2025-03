StreamOnSport : où trouver la nouvelle adresse en mars 2025

Streamonsport est une plateforme de streaming gratuit populaire auprès des fans de football lors de chaque match de la Ligue de Champions ou du championnat de France de Ligue 1. Le site propose gratuitement des liens pour visionner les matchs en streaming, attention toutefois à son utilisation, car elle est illégale en France, c’est d’ailleurs pour cela que son adresse change fréquemment comme encore dernièrement.

En France, BeIN Sports et DAZN sont les diffuseurs officiels de la Ligue et Canal Plus de la Champions League sauf que les tarifs jugés excessifs par certains amateurs de foot poussent les internautes à avoir recours à une plateforme telle que StreamOnSport afin de suivre en direct live les matchs. Le site met à disposition de manière gratuite des liens pour suivre les rencontres de football ainsi que d’autres sports tels que la F1, la NBA ou encore le tennis.

Très simple d’utilisation, sans contraindre l’utilisateur à la création d’un compte, StreamOnSport offre également des liens avec une qualité optimale, souvent en HD et permet aux fans de regarder tous les matchs de leurs équipes préférées. Pour défendre l’intérêt des ayants droits face à cette retransmission illégale des événements sportifs, les autorités sont aidées par les FAI, les noms de domaine sont généralement bloqués. Afin de contrer le blocage, les administrateurs mettent en place une nouvelle adresse comme c’est le cas pour Streamonsport, à la date du 12 mars 2025, la plateforme fonctionne avec l’URL calmatv.ru, le lien renvoie sur le site StreamOnSport lors de chaque mise à jour avec à l’heure actuelle, l’adresse kakarotfoot.ru.

Mise en garde : Il est très important de préciser que l’utilisation de Stream On Sport est interdite en France, les autorités luttent contre le piratage avec la suspension des accès à l’URL des sites illégaux depuis la France et les internautes risquent des sanctions.