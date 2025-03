Après un énième blocage, quelle est la nouvelle adresse mise à jour de Wiflix au mois de mars 2025 ? Voici la nouvelle extension de Wiflix que les administrateurs viennent d’annoncer sur les réseaux, celle-ci n’est pas encore répertoriée dans le moteur de recherche Google.

Avertissement important avant d’accéder à un site tel que Wiflix. Le téléchargement sur une plateforme comme Wiflix est répréhensible pas les lois françaises, car cette pratique est jugée illégale. Les internautes s’exposent à des poursuites judiciaires en cas d’utilisation d’une plateforme non officielle pour télécharger ou visionner un contenu protégé par le droit d’auteur sans autorisation.

Wiflix propose un vaste catalogue de liens vers des films et des séries, le contenu est régulièrement mis à jour avec des nombreuses nouveautés chaque jour sans payer un abonnement et de manière gratuite, la plateforme est financée par la publicité. La dernière adresse du nom de domaine de Wiflix n’est pas répertoriée par Google, mais les administrateurs ont créé une URL pour informer les fans des changements d’adresses de plus en plus fréquentes causés par les blocages des FAI en raison de l’activité illégale du site. Au 12 mars 2025, l’URL wiflix-nouvelle-adresse.site indique aux internautes la dernière adresse active qui est wiflix-max.site.

Même si Wiflix vous permet de profiter de vos films et séries préférés gratuitement, la plateforme n’est pas une alternative légale aux offres d’abonnements de Netflix, Canal +, Prime Vidéo ou encore Disney Plus, car le site ne respecte pas la loi française et il faut être conscient des risques de l’utilisation d’une telle solution pour accéder à du contenu protégé par le droit d’auteur. À noter que l’adresse actuellement disponible peut être rapidement bloquée par les fournisseurs d’accès à Internet en France.