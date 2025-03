Gazo en couple avec une star de l’île de la tentation ?

Depuis ses débuts dans le rap français, Gazo a toujours préservé sa vie privée, mais ces derniers jours Aqababe a fait des révélations sur la vie amoureuse du rappeur en affirmant qu’il a une relation avec une candidate de télé-réalité nommée Karine Dolls.

La relation entre Gazo et une candidate de l’île de la tentation révélée !

Après le succès de son projet “KMT” paru en 2022 puis le projet collaboratif avec Tiakola “La mélo est gangx” en 2023, Gazo a confirmé son statut de tête d’affiche du rap français avec son premier album, “Apocalypse“, sorti le 29 novembre 2024 comprenant le tube “Nanani Nanana“, certifié single de diamant. Le rappeur ne compte pas s’arrêter là et a déjà promis à ses auditeurs que la suite arrive prochainement, il a promis la sortie d’un nouveau projet pour 2025.

En attendant des informations sur le prochain projet à venir de Gazo, le chanteur se retrouve au cœur d’une rumeur lancée par Aqababe, connu pour s’en conflit avec Maes, celui-ci est accusé d’avoir kidnappé et séquestré le blogueur qui a porté plainte. Aqababe assure que Gazo a trouvé l’amour et a dévoilé l’identité de l’heureuse élue, Karine Dolls, il s’agit d’une candidate de l’émission de télé-réalité, l’île de la tentation.

“Le rappeur Gazo serait actuellement en couple avec Karine Dolls (IDLT). Mes sources les ont spotted plusieurs fois ensemble à Paris en mode couple. Nous sommes littéralement dans « Love and Hip Hop », on adore.” a confié Aqababe sur ses réseaux, le blogueur est souvent très informé sur les rumeurs des personnalités. Dans une interview avec Mouloud Achour pour son émission Clique, le rappeur avait expliqué qu’il est difficile pour lui d’allier sa vie privée et celle d’artiste, il a déploré les difficultés à faire perdurer une histoire d’amour sur le long terme avec son quotidien.