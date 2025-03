Maes libre ? La mystérieuse annonce du rappeur

Ça sent le grand retour pour Maes ! Après la rumeur de son arrestation au Maroc, le public était sans une nouvelle du rappeur, son équipe n’a fait aucun commentaire sur l’information de son incarcération, ce mercredi une nouvelle annonce mystérieuse sur ses réseaux semblent indiquer un retour prochain.

Maes bientôt de retour ? Il fixe rendez-vous à ses fans !

Les derniers mois ont été agités pour Maes, son concert à Bercy a été déprogrammé, il est recherché par la justice française, un mandat d’arrêt est émis à son encontre, il s’est retrouvé impliqué dans une bagarre à Dubai où il réside et son clash sur Booba se poursuit avec des tacles sur les réseaux. Le 21 janvier, les médias marocains ont affirmé que le rappeur originaire de Sevran a été interpelé par la police locale à l’aéroport de Casablanca, sans aucune précision ne filtre sur la cause de cette arrestation. Toujours bien informé, Booba avait relayé l’information à son tour pour tacler son rival et lui prédire le pire, “le cauchemar ne fait que commencer” ainsi que la fin de carrière.

Depuis cette affaire, aucune information n’a été communiquée sur ce dossier de manière officielle ou de la part des proches de Maes jusqu’à cette semaine. Une intrigante vidéo vient d’être publiée sur les réseaux du rappeur dans laquelle ses fans sont conviés à rejoindre un canal Discord, cette plateforme permet aux internautes de suivre un salon privé et à un artiste d’échanger avec sa communauté par l’intermédiaire de différentes façons, des directs, des messages soit vocaux ou écrits.

Cette publication a suscité l’intrigue des fans de Maes dont aucune information n’a été donnée depuis son emprisonnement et le choix de se diriger vers l’application Discord au lieu d’autres comme Instagram ou Twitter interpelle, la réponse devrait être connue d’ici à quelques jours pour mettre fin au mystère.