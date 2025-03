Black M défié par un combattant MMA, “je te casse en deux”

Alpha Yero Mansare provoque ouvertement Black M pour un combat ! Dans ses dernières vidéos partagées sur les réseaux, l’ancien membre de la Sexion D’Assaut s’affiche en train de s’entrainer aux sports de combat et il vient d’être défié pour un face à face sur le ring.

Ça chauffe entre Black M et Alpha Yero Mansare !

Depuis quelques semaines, Black M a mis de côté la musique pour se consacrer à sa nouvelle passion, la boxe. Sur son compte Instagram, le rappeur a relayé des nombreuses vidéos de ses séances d’entrainement et cela a interpellé le combattant amateur de MMA, Alpha Yero Mansare qui compte déjà plusieurs semaines victoires à son palmarès, il souhaite se frotter au chanteur dans un combat.

Pour provoquer Black M, Alpha Yero Mansare est allé jusqu’à poster une vidéo dans laquelle il frappe un punching-ball avec une photo de la tête du rappeur pour lui faire passer un message et lui mettre un gros coup de pression afin d’organiser un duel en boxe anglaise ou en MMA : “Black M la boxe/mma ce n’est pas un jeu… Sois, tu assumes et je te casse en deux, soit, tu retournes gentiment chanter madame Pavoshko (…) je n’arrête pas le pressing tant que tu n’acceptes pas le combat boxe anglaise/mma, je m’en fous”.

Black M a rapidement réagi à ce message pour exprimer sa surprise de découvrir qu’un combattant est prêt à l’affronter. “Je pensais avoir tout vu sur internet, mais pas ma photo en train de se faire tabasser. On va voir si en vrai, tu es aussi chaud, boxe anglaise ?”, a-t-il répondu avant d’ajouter, “Après le ramadan et après la sortie du clip, t’es chaud ? Anglaise ?”. L’ex-membre de la Sexion D’Assaut se dit prêt à monter sur le ring pour se battre contre Alpha Yero Mansare dans un combat de boxe et qu’il est prêt à discuter pour mettre en place cet événement après le ramadan.

“Dis moi la date et l’heure (…) Je vais rentrer sur ta musique pour te taper“, a poursuivi Alpha Yero Mansare pour valider leur combat dont il ne reste plus qu’à attendre la date officielle.

