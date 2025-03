Cyril Hanouna avertit par M6, Booba réagit : “ils deviennent des monstres”

Booba scrute les moindres faits et gestes de Cyril Hanouna pour commenter l’actualité de l’animateur de TPMP. L’arrivée prochainement de ce dernier sur M6 agite déjà les débats et le rappeur français exilé à Miami a réagi à la polémique de la semaine avec Bruno Guillon.

Après Karine Le Marchand qui avait déploré la venue de Cyril Hanouna sur M6 en annonçant son désir de quitter la chaine télévisée avant que ce dernier ne s’excuse et qu’elle n’accepte de revenir sur ses propos pour finalement rester sur M6 même si elle se refuse pour le moment d’être sur une photo avec Hanouna. Elle souhaite se laisser le temps de la réflexion et va suivre comment se dérouler les débuts de l’animateur sur la chaine télévisée. En attendant, Hanouna vient encore de faire scandale avec ses déclarations contre Bruno Guillon, cette affaire a également agacé Booba.

Booba traite Cyril Hanouna de monstre et l’avertit une nouvelle fois que cela ne va pas durer !

Comme Karine Le Marchand, Bruno Guillon a déclaré ne pas vouloir apparaître sur la même photo que Cyril Hanouna et en a fait la demande aux dirigeants de Fun Radio. Cette requête a interpellé le présentateur de TPMP qui a répliqué dans son émission en assurant ne pas savoir qui est l’animateur de Fun Radio avant de le tacler ouvertement : “Bruno Guillon, je ne savais même pas qui c’était. Bruno Guillon, je croyais que c’était un tapissier. Me retrouver avec Bruno Guillon sur une photo, c’est bon, je vais faire une photo avec mon charcutier-traiteur.”. Hanouna a ensuite poursuivi sur le choix du groupe M6 de le faire venir sur Fun Radio, “Ils m’ont supplié pour que j’aille sur Fun Radio […] pour avoir quelqu’un qui porte un peu la station”. Il a conclu sa déclaration en proposant à Bruno Guillon de quitter la radio et de le remplacer par Cauet pour faire grimper l’audience.

En réaction, le groupe M6 a soutenu Bruno Guillon et affirme que celui-ci fait du bon travail avec la présentation de l’émission matinale sur Fun Radio et s’agace des critiques d’Hanouna, une manière de le recadrer avant ses débuts prévus pour le mois de septembre prochain. Ce conflit suivi par Booba a poussé le rappeur à publier un tweet avec une vidéo explicative de toute cette affaire réalisée par le média Public et il s’est exprimé en commentaire de la publication contre Hanouna, “Donne-leur un peu de pouvoir et ils deviennent des monstres. Pas pour longtemps…“. Avec ce message, B2O ne lâche pas sa guerre contre le célèbre et controversé animateur.