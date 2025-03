Darkiworld : Nouvelle adresse

Nouvelle sanction contre Darkiworld (anciennement nommé Darkino) de l’ARCOM avec le blocage de l’URL, quelle est la nouvelle adresse mise à jour de Darkiworld en mars 2025 ? Découvrez si les administrateurs de Darkiworld ont mis en place une autre extension et tenez informé des dernières nouvelles de la plateforme. Aucun autre nom de domaine n’est pour le moment répertorié dans le moteur de recherche Google.

Bientôt la fin de Darkiworld ? Dans une nouvelle salve de sanctions des autorités contre les sites pirates, Darkiworld a été ciblé par les fournisseurs d’accès à Internet en France avec le blocage de son adresse pour empêcher les internautes français d’accéder à la plateforme. En effet, depuis quelques heures, le site n’est plus accessible depuis une connexion située en France.

Gratuit et entièrement financé par la publicité, un site comme Darkiworld est très attractif pour les internautes adeptes de films et de sériés. La plateforme propose un vaste contenu avec des milliers de liens pour télécharger directement et gratuitement des films avec un catalogue régulièrement mis à jour, des nombreuses nouveautés sont proposées chaque jour sur le site, mais depuis la nuit dernière, il n’est plus accessible en France, sanctionné par l’ARCOM. L’activité de Darkiworld est illégale en France, la loi interdit de télécharger du contenu protégé par le droit d’auteur en dehors des plateformes officielles telles que Netflix, Prime Vidéo, Disney+ ou bien MyCanal. Les internautes qui utilisent une plateforme comme DarkiWorld s’exposent donc à des risques et à des sanctions légales.

Suite au blocage de l’adresse darkiworld4.com, Darkiworld n’est plus actif depuis une connexion à Internet en France. Il est possible de suivre actualité de la plateforme par l’intermédiaire de son canal Telegram à l’adresse t.me/s/tirexo_officiel ou de contourner le blocage des FAI soit en passant par un VPN soit en modifiant vos DNS, changetondns.fr.