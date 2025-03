Jul annonce son 33ᵉ album solo : “Ca va péter”

Jul est l’artiste le plus productif en France et il ne se passe pas une année sans qu’il sorte au moins deux projets depuis son premier album en 2014. L’année passée, le célèbre rappeur marseillais a même offert 3 albums à ses fans, mais depuis la parution de “Inarrêtable” le 6 décembre 2024, il s’est fait discret musicalement, le J vient enfin de donner des nouvelles au plus grand bonheur de ses auditeurs.

Jul ne s’arrête jamais de produire des albums !

Inarrêtable, comme le dit le titre de son dernier album en date, Jul ne compte pas ralentir dans sa productivité alors que chacun est toujours une réussite commerciale avec au minimum une certification de disque de platine décrochée à chaque sortie. Il aura fallu attend la mi-mars pour que l’OVNI du rap français finalise enfin son nouvel opus dont il avait déjà présenté un court extrait sur TikTok.

C’est sur son compte Instagram que Jul vient de révéler que son prochain album est désormais terminé et il promet déjà du très lourd. “Album terminé… ça va pt”, a-t-il affirmé dans une publication, ce sera déjà le 33ème projet en solo du Marseillais qui n’a pas encore donné le moindre détail sur cet opus à venir, mais cela ne devrait plus tarder. Jul a également proposé aux internautes de trouver le nom de cet album, “À votre avis ça va être quoi le nom de l’album ?” a-t-il questionné dans les commentaires de sa publication Instagram et il pourrait peut-être nous réserver un featuring avec Naza qui a réagi au message avec le commentaire, “Ça sent bon cette histoire”.

