SDM s’offre un concert au Parc des Princes devant des millions de personnes

SDM va assurer le spectacle au Parc des Princes avant le classico ce dimanche soir à l’occasion du match de clôture de la 26e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Le match sera retransmis en direct devant des millions de téléspectateurs qui pourront suivre la performance du rappeur du 92i avant le début de la rencontre.

Quelle consécration pour le rappeur : SDM avant le classique PSG – OM, c’est fort !

Après avoir battu tous les records en 2023 avec le tube “Bolide Allemand“, SDM a confirmé son talent avec le succès de l’album “À la vie à la mort” paru au mois de septembre dernier sur lequel figure les hits “Pour elle” et “Cartier santos” (deux titres certifiés singles de diamant). Cet opus a également marqué la fin de son contrat avec le 92i, le label de Booba. En plus de sa carrière de rappeur, SDM n’a jamais caché sa passion pour le foot et a même rêvé plus jeune de devenir professionnel avant de percer dans le rap, dans une interview, il avait même confié avoir joué contre le PSG de Kingsley Coman et Adrien Rabiot plus jeune. Supporter du club Parisien, le rappeur va pouvoir fouler la pelouse du Parc des Princes ce week-end, mais ce n’est pas pour jouer au foot, il va donner un concert avant PSG-OM.

Pour précéder le classico, ce dimanche soir à partir du 20h45, diffusé en direct sur DAZN, SDM va tenter de mettre l’ambiance de l’enceinte du Parc des Princes, il va se produire dans le stade pour assurer le show avec ses meilleurs tubes. Le rappeur va performer pour tenter de chauffer le public pour ce match au sommet de Ligue 1 entre le PSG 1er et l’OM 2ème avant la trêve internationale alors que le club parisien est toujours invaincu dans le championnat de France et vient également de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après avoir éliminé Liverpool aux tirs au but à Anfield.