Zone Téléchargement, Wawacity, Tirexo : la nouvelle adresse après les blocages

Nouveau coup dur pour les sites de piratage Zone Téléchargement, Wawacity et Tirexo, les adresses viennent d’être bloqués par les FAI en raisons des activités illicites des différentes plateformes et cela pourrait marquer leur fin.

Avertissement : cet article a un but informatif, vous ne trouverez aucun lien vers des sites de téléchargement. Les plateformes Zone Téléchargement, Wawacity, Tirexo sont jugés illégales en France selon les lois sur le contenu soumis au droit d’auteur.

Des films, des séries, des animes, mangas ou encore des jeux et des musiques, les sites Zone Téléchargement, Wawacity et Tirexo offrent un contenu varié et divers en téléchargement gratuit sans souscrire au moindre abonnement ou avec la création d’un compte, mais ils subissent des blocages répétés des noms de domaine en raison de leur activité interdite par la loi français. Les autorités ont donc recours à la suppression de l’accès aux URL incriminées avec l’aide des fournisseurs d’accès à Internet pour mettre fin aux agissements des plateformes pirates.

Avec les différents blocages, il est devenu très compliqué de retrouver les adresses de Zone Téléchargement, Wawacity et Tirexo qui utilisent tous la même extension pour les noms de domaine, la dernière en .food vient d’être bloqué à son tour. Il est toutefois possible de vous tenir informé de l’actualité des sites sur Telegram, t.me/s/Wawacity_officiel pour Wawacity, t.me/s/ZT_officiel pour Zone Téléchargement et enfin t.me/s/tirexo_officielle pour Tirexo.

Pour le moment, au vendredi 14 mars, les trois sites de téléchargement direct sont toujours inaccessibles depuis la France sauf si vous utilisez un VPN.