Gims : la somme astronomique qu’il va toucher avec son nouveau contrat musical

La somme colossale vient d’être dévoilée et Gims va percevoir un très gros chèque pour son nouveau contrat musical ! Ces dernières semaines, Meugui a fait l’actualité en étant toujours à la première place du Top Singles de la semaine, il est en-tête du classement des titres les plus écoutes en France quasiment depuis le début d’année 2025 en enchaînant les tubes.

On connait le montant reçu par Gims pour signer son nouveau contrat de musique !

En 6 mois, Gims vient de décrocher le disque de platine avec son projet « Le nord se souvient : L’odyssée », l’album vient de dépasser les 200 000 ventes en France. Ce sont les titres “Ninao” et “Ciel” du chanteur qui se battent pour être à la première Top 50 alors que les morceaux “Spyder“, “Sois Timide” et “Diana” se maintiennent aussi dans le Top 10. Le rappeur français a même réussi à intégrer le classement des artistes les plus écoutés dans le monde sur Spotify devant des stars internationales comme Rihanna ou Ariana Grande. L’ancien leader de la Sexion D’Assaut vient aussi de signer un autre contrant avec un label de musique dont le montant va en faire rêver plus d’un.

En effet, Gims vient de s’offrir un beau contrat, il a conclu un accord avec les maisons de disque de Believe et Play Two pour un contrat de distribution, le montant de la transaction est estimé à 20 millions d’euros, le deal est établi pour la production de deux albums sans aucune tournée. Le rappeur a d’ailleurs récemment annoncé son intention de ne plus monter scène et d’arrêter les tournées après celle en cours baptisée “Le Dernier Tour” qui prendra fin au mois de décembre 2025. Avec de partenariat, Gims met en place sa stratégie de distribution pour ses futurs projets, notamment en digitale avec Believe.