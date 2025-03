Pourquoi Bianca Censori fait du patin dans une tenue osée qui choque

Sans Kanye West, Bianca Censori a encore choqué les internautes avec la publication de ses photos à faire du roller en Italie dans une tenue légère toujours aussi osée, et cela, pour une raison bien précise.

Bianca Censori affiche son corps sur Instagram et le réseau social ne sanctionne par à la surprises des fans !

“Pourquoi cette fille est-elle toujours n*e ?”, “Comment ce genre de choses passe sur Instagram alors que je poste une photo en bikini et elle est supprimée ?”; “Bianca est juste Bianca.”, “Elle a protégé ses coudes et ses genoux MAIS ça ne la dérange pas que le reste de son corps soit exposé “ ou encore “Que se passe-t-il ?” se sont exprimés dans les commentaires des clichés de Bianca Censori les internautes dégoutés par sa manière de s’afficher en public de plus pour une activité telle que le roller ou ce type de tenue minimaliste et transparente ne si prête, un accoutrement laissant peu de place à l’imagination sur son physique. L’épouse de Ye a tout de même pensé à s’équiper de protège-coudes et de genouillères assortis afin de se protéger en cas de chute.

Certains internautes se sont interrogés sur les raisons de Bianca Censori pour laquelle elle s’est mis en scène ainsi et c’est en réalité pour une shooting. Ce n’est pas pour une simple balade en roller en Italie que la femme de Kanye West a fait du patin dans un parking arborant une tenue indécente, elle a posé pour une séance de photo avec le photographe Gadir Rajab. Ce dernier a d’ailleurs relayé les clichés sur son compte Instagram pour les faire découvrir à ses abonnés avec le message, “Bianca Censori en Italie, photographiée par moi.”. Pour une fois, ce n’est pas Kanye West qui semble avoir imposé à la jeune femme son look audacieux qui ne cesse d’alimenter le débat sur l’emprise du rappeur sur sa compagne depuis leur union.