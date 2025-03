PSG – OM : SDM a enflammé le Parc des Princes

Alors que DAZN et l’ACROM se sont mobilisés ce week-end pour avertir les amateurs de football face à l’utilisation du streaming illégale de la Ligue 1 avant PSG-OM, c’est SDM qui a fait le buzz avant le début de la rencontre au Parc des Princes avec un concert dans une folle ambiance.

SDM chauffe le Parc des Princes avant PSG VS OM !

Cette, SDM a annoncé fièrement sa présence sur la pelouse du Parc de Princes avant le classico ce dimanche 16 mars pour un concert d’avant match afin de chauffer le stade dans une performance d’une dizaine à la fin de l’échauffement des deux équipes et le rappeur a réussi sa prestation avec un public acquis à sa cause. “Trop parigot, je peux pas chanter la Marseillaise” chante SDM dans l’un de ses morceaux pour exprimer son amour envers le PSG qu’il a démontré ce soir devant les supporters parisiens avant le choc contre l’OM entre le 1er et le 2ème de Ligue 1.

Le membre du 92i a notamment enflammé le stade avec le tube “Dolce Camara” de Booba sur lequel il est en featuring, DAZN a diffusé les images de la performance de SDM sur X pour ceux qui n’ont pas pu la suivre en direct. “L’ambiance de malade quand SDM performe en direct du Parc des Princes avant #PSGOM”, “SDM a enflammé le PARC DES PRINCES avant le CLASSIQUE !!”, “OCHOOOOOOOOO La perf de SDM avant le Classique, c’est trop”, “« La mère à Riolo, le père à Riolo » chanter par tout le Parc mdrrrrr Nan SDM c’est trop”, “« 𝗟𝗮 𝗺𝗲̀𝗿𝗲 𝗮̀ 𝗥𝗶𝗼𝗹𝗼, 𝗹𝗲 𝗽𝗲̀𝗿𝗲 𝗮̀ 𝗥𝗶𝗼𝗹𝗼 » SDM fait chanter le Parc des Princes ” peut-on lire dans les réactions des internautes sur le réseau social qui ont validé le passage de l’auteur d’OCHO et plus particulièrement le passage avec son tacle au journaliste Daniel Riolo dans son couplet de Dolce Camara.